Yabancı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı filmi ne zaman çekildi?

Beyaz perdenin sevilen yapımı Yabancı, televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Filmin yeniden TV ekranlarında yer alacak olması sebebiyle izleyiciler, Yabancı filmi konusu ve oyuncuları hakkında merak ettikleri detayları araştırıyor. Peki, Yabancı filmi ne zaman çekildi, konusu ne? Yabancı filmi oyuncuları kimler? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

YABANCI FİLMİ KONUSU VE SENARYO ÖZETİ

Yabancı filmini konusu bugünün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Filmin hikayesi şöyle: İskandinavya'nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikayede bir kahraman olan Kainan'ın gemisi, Thor'un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona herşeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen'i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar. Lord of the Rings'in yapımcısı Barrie Osborne'nun yapımcılığını üstlendiği filmin başrolündeki isim Tutku filminde İsa rolünü oynayan James Caviezel.

YABANCI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2008 yılında çekilen film, 10 Nisan 2009'da vizyona girdi.

Macera-aksiyon-bilimkurgu türündeki Yabancı filmini, Howard McCain yönetmiştir.

YABANCI FİLMİ OYUNCULAR KİMLER?

Jim Caviezel

Rolü : Kainan

John Hurt

Rolü : Rothgar

Jack Huston

Rolü : Wulfric

Sophia Myles

Rolü : Freya

Ron Perlman

Rolü : Gunnar

Todd Schroeder

Rolü : Warrior #2

Martha Irving

Rolü : Weeping Woman

Michael Ray Fox

Rolü : Alien Warrior