Yeni sezon Survivor yarışmacıları kimler oldu? İşte Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 sezonu ile ekranlara geliyor. Oyuncu, milli sporcu gibi birçok tanınmış ismin ünlüler kadrosunda yerini aldığı bilinirken gönüllüler takımındaki isimler de oldukça iddialı görünüyor. Bu kapsamda yarışmacıların isimleri ve haklarındaki tüm detaylar yayımlanan tanıtım fragmanında belli olmuştu. Peki, 2021 Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Ünlüler ve gönüllüler takımı ile Survivor yarışmacıları…

2021 SURVIVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Masterchef programının sona ermesiyle beraber Tv8 ekranlarında yeni bir heyecan başlıyor. Her sene bu tarihlerde sezona başlayan Survivor 2021 sezonu yarışmacıları, programın başlamasına günler kala sevenlerinin gündemindeki yerini aldı…