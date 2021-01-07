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Yeni sezon yarışmacıları kimler oldu? İşte Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları

2021 yarışmacıları geçtiğimiz hafta ekranlarında yayınlanan tanıtım videosu ile belli olmuştu. Ünlüler ve Gönüllüler formatıyla gerçekleşecek programda her sezon olduğu gibi bu sezonda da birbirinden ünlü ve güçlü isimler yer alıyor. Çekimlerinin Dominik’te gerçekleştiği yarışma programının ilk bölümü 9 Ocak’ta ekranlara gelecek. Peki, Survivor 2021 sezonu yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları ve merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 7.1.2021 15:05 ABONE OL
Yeni sezon Survivor yarışmacıları kimler oldu? İşte Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 sezonu ile ekranlara geliyor. Oyuncu, milli sporcu gibi birçok tanınmış ismin ünlüler kadrosunda yerini aldığı bilinirken gönüllüler takımındaki isimler de oldukça iddialı görünüyor. Bu kapsamda yarışmacıların isimleri ve haklarındaki tüm detaylar yayımlanan tanıtım fragmanında belli olmuştu. Peki, 2021 Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Ünlüler ve gönüllüler takımı ile Survivor yarışmacıları…

2021 SURVIVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Masterchef programının sona ermesiyle beraber Tv8 ekranlarında yeni bir heyecan başlıyor. Her sene bu tarihlerde sezona başlayan Survivor 2021 sezonu yarışmacıları, programın başlamasına günler kala sevenlerinin gündemindeki yerini aldı…

Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu! Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları!

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 sezonu 9 Ocak'ta Dominik'te başlayacak.

İŞTE SURVİVOR YARIŞMACI KADROSU!

Survivor 2021'e gidecek ünlü yarışmacılar:

-Melis Sezer

-İsmail Balaban

-Meryem Kasap

Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu! Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları!

-Hayrettin

-Barış Özbek

-Çağrı Atakan

-Merve Aydın

-Batuhan Karacakaya

-Öykü Çelik

-Cemal Hünal

Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu! Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları!

Survivor gönüllüler kadrosu

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kadroda,

Uğurtan,

Sancakay,

Emin,

Hanzade,

Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre,

İlayda Şeker,

Poyraz,

Sena,

Ayşe Reşat,

Aleyna,

Staven yer aldı.

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Yeni sezon Survivor yarışmacıları kimler oldu? İşte Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları
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