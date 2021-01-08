Açıklandı! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 8 Ocak 2021 Cuma elenen ve birinci olan ismi…

Kanal D'nin lezzet yarışması Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Bugün ekrana gelen 615.bölümde gelinler en yüksek puan için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Final gününde Semra, Yasemin, Nurten ve Elmas'ın alacağı puanlar bileziklerin sahibini belirleyecek. Lezzetli yemekler yapan gelinlere puanlamayı kayınvalideler veriyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 8 Ocak 2021 Bugün Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta haftanın final heyecanı yaşanırken birincilik için rekabet sürüyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin birinci olurken, en düşük puanını alan ise eleniyor. 8 Ocak 2021 Haftanın puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim bugün açıklandı.

Gelinim Mutfakta 8 Ocak Cuma günü haftanın finalinde çeyrek altını kazanan kişi Aysun oldu. Elenen isim ise Özlem oldu.