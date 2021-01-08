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Haberler Medya Haberleri Açıklandı! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 8 Ocak 2021 Cuma elenen ve birinci olan ismi…

Açıklandı! kim elendi kim birinci oldu? Cuma elenen ve birinci olan ismi…

Medya gündeminin merakla beklediği elenen ve birinci olan ismi az önce belli oldu. Bugünkü yeni bölüme Gülben Ergen konuk oldu ve eğlenceli anlar izleyiciyle buluştu. Gelinler en yüksek puanı alabilmek için rekabet ederken kaynanalar puan durumunu belirledi. Gün sonunda en yüksek puanı alan isim altın bileziğin sahibi olurken 8 Ocak puan durumu ile bu hafta kimin elenip yarışmaya veda ettiği açıklandı. Peki kim birinci oldu? 8 Ocak 2021 Haftanın puan durumu ile Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi…

Giriş Tarihi: 8.1.2021 15:59 Son Güncelleme: 8.1.2021 16:01 ABONE OL
Açıklandı! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 8 Ocak 2021 Cuma elenen ve birinci olan ismi…

Kanal D'nin lezzet yarışması Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Bugün ekrana gelen 615.bölümde gelinler en yüksek puan için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Final gününde Semra, Yasemin, Nurten ve Elmas'ın alacağı puanlar bileziklerin sahibini belirleyecek. Lezzetli yemekler yapan gelinlere puanlamayı kayınvalideler veriyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 8 Ocak 2021 Bugün Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta haftanın final heyecanı yaşanırken birincilik için rekabet sürüyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin birinci olurken, en düşük puanını alan ise eleniyor. 8 Ocak 2021 Haftanın puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim bugün açıklandı.

Gelinim Mutfakta 8 Ocak Cuma günü haftanın finalinde çeyrek altını kazanan kişi Aysun oldu. Elenen isim ise Özlem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU İLE HAFTANIN ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSMİ AÇIKLANDI!

Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan kişi Aysun oldu. Elenen isim ise Özlem oldu.

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi olarak 5 altın bileziğin sahibi olan isim belli oldu. Zeynep bu hafta 86 puanla gün birincisi olarak seçildi.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 615. Bölüm Fragmanı yayında! Gelinim Mutfakta'ya Gülben Ergen konuk oluyor ve eğlenceli, müzik dolu anlar yaşanıyor!

Neşesi ve şarkıları ile stüdyoya ayrı bir renk katan Ergen'in yakın arkadaşı Seda Sayan ile sohbeti de programa damga vuruyor. Kaynana ve gelinler de bu samimi sohbete zaman zaman ortak oluyor.

Gülben Ergen'in konuk olduğu Gelinim Mutfakta'nın bu bölümü 08 Ocak Cuma günü saat 13.00'da ekrana gelecek!

GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK 2021 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı.

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Açıklandı! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 8 Ocak 2021 Cuma elenen ve birinci olan ismi…
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