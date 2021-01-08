Akıncı 2. bölümü ile nefesleri kesti! Akıncı son bölüm ATV ile hemen izle!

Türk televizyonlarına damga vuran yeni dizi Akıncı, 2. bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı! 1. bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Akıncı yeni bölümde, Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

AKINCI SON BÖLÜM TEK PARÇA ATV İLE İZLE

Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Akıncı son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak ATV'de yayınlandı. Hemen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Akıncı'yı tek parça olarak izleyebilirsiniz.

AKINCI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ