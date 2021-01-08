Akıncı 3. bölüm fragmanında dikkat çeken detay! ATV ile Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Benzersiz konusu ve aksiyon dolu sahneleri ile Türk televizyonlarda çığır açan Akıncı, 2. bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Akıncı son bölümde, Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Akıncı son bölümü izleyenler, yeni bölüm fragmanı için beklemeye koyuldu.
Akıncı yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. İşte, Akıncı 3. yeni bölüm fragmanı;
"Peki babanın intikamı..." Akıncı yeni bölümüyle 15 Ocak Cuma 20.00'de atv'de | Video
Akıncı 2. bölümü ile nefesleri kesti! Akıncı son bölüm ATV ile hemen izle!
AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Gerçek bir kahraman iyi bir insan olabilmek için kendisiyle savaşandır."
Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister.
Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.
AKINCI OYUNCULARI KİMLER?
Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin)