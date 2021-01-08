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Akıncı 2. yeni bölüm izle! ATV ile canlı yayın izle

izle... Benzersiz konusu ve nefes kesen sahneleri ile Akıncı, 2. yeni bölümü şimdi ATV ekranlarında! Akıncı yeni bölümde, Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. İşte, Akıncı 2. yeni bölüm ATV canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 8.1.2021 20:10 Son Güncelleme: 8.1.2021 20:10 ABONE OL
Akıncı 2. yeni bölüm izle! Akıncı yeni bölüm ATV ile canlı yayın izle

ATV ekranlarının Türk televizyonlarına damga vuran yeni dizisi Akıncı, 2. bölümü ile şimdi ATV'de! 1. bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Akıncı yeni bölümde, Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

AKINCI ATV CANLI YAYIN İZLE | 2. YENİ BÖLÜM İZLE

Ekranları başında olamayan; ancak diziyi takip etmeyi düşünenler, ATV canlı yayın izle ekranı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Hemen aşağıda yer alan link ve panel aracılığı ile Akıncı yeni bölüm ATV canlı yayın izle ekranını görüntüleyebilirsiniz.

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AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Gerçek bir kahraman iyi bir insan olabilmek için kendisiyle savaşandır."

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister.

Akıncı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin)

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Akıncı 2. yeni bölüm izle! Akıncı yeni bölüm ATV ile canlı yayın izle
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