Akrep 5. son bölüm izle! Star TV ile Akrep 5. son bölümde kendi kurduğu oyunda büyük darbe alan Ferda, Merve’yle arasını düzeltemez.

AKREP 5. SON BÖLÜM ÖZETİ



Kendi kurduğu oyunda büyük darbe alan Ferda, Merve'yle arasını düzeltemez. Elindeki tüm kozları da kaybedince, çareyi bir kutu ilaç içmekte bulur. Ancak gelişi ile sevindiremediği Perihan'ı, bir kızını daha intihar ile kaybetmenin vicdan yüküyle bırakmak için durumdan haberdar eder.

Ferda'nın intihar ettiğini öğrenen Perihan, başta Ferda olmak üzere herkesi çok şaşırtacak kararlar alacaktır. Diğer yanda; Ferda'nın intiharının nedeni Şahin ve Duru'nun şüphelenmesine neden olur. Kafalarındaki sorulara cevap bulmak için İpek'le konuşmaya giden iki kardeş, babaları ve hayatlarına aniden giren teyzeleri arasında bir ilişki olabileceğinden şüphelenirler.