Arka Sokaklar yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Cuma günlerinin sevilen dizisinde bu hafta Hüsnü, Selin, Cemal ve Ali önderliğinde Karaçamlı Karakolu'nun da büyük desteği ile Mesut'u kurtarmak için kıran kırana bir mücadeleye girilir. Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin bu haftaki bölümü merakla bekleniyor. Dizinin hayranları ise 8 Ocak 2021 Cuma kanal d tv yayın akışına bakıyor. Peki Arka Sokaklar bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 572.bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanal D'nin iddialı dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 8 Ocak tv yayın akışına göre, Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümü izleyiciyle buluşacak…
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yayınlanacak.
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Selin'in başına kötü bir olay geliyor! Arka Sokaklar 572. Bölüm 8 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!
Ekibimiz Mesut'u kaçıran Servan'ın saklandığı yeri bulur. Servan can havliyle çatışmaya devam eder. Hüsnü, Selin, Cemal ve Ali önderliğinde Karaçamlı Karakolu'nun da büyük desteği ile Mesut'u kurtarmak için kıran kırana bir mücadeleye girilir.
İstanbul'daki bekleyiş de Servan'ın yerinin bulunması haberiyle yerini umuda bırakır. Ancak hiç kimse yüksek sesle söyleyemese de herkes Mesut'un ne şekilde bulunacağından endişe etmektedir. Servan son kozunu oynar ve Cemal'i de rehin alır.