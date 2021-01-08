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son bölüm izle! Arka Sokaklar 573. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin sevilen dizilerinden , 572. son bölümü ile yayınlandı. Arka Sokaklar son bölümde, ekip, Mesut'u teröristlerin elinden kurtarmayı başarıyor! Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Arka Sokaklar son bölüm tek parça olarak yayınlandı. Öte yandan, Arka Sokaklar 573. yeni bölüm fragmanı da gösterildi. İşte, ekranı ve yeni bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 9.1.2021 00:57 ABONE OL
Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 573. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Arka Sokaklar, 572. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Arka Sokaklar son bölümde, ekip, Servan'ın saklandığı yeri bulmuştur ve Karaçamlı Karakolunun desteğiyle operasyona başlar. Mesut, Servan ve adamlarından gördüğü işkence ile yarı ölü durumdadır. Servan ve adamları yedikleri baskın karşısında hemen önlemlerini alırlar. İki taraf arasında büyük bir çatışma çıkar. Arka Sokaklar son bölüm, kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için tek parça ve kesintisiz olarak yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar son bölüm izlemek için aşağıda yer alan bağlantıyı kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırmanız yeterli.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 573. yeni bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Arka Sokaklar 573. bölüm fragmanı yayında! Sırtından bıçaklanan Selin, ölümle pençeleşiyor!

Ekip -özellikle de Mesut- Selin'in bıçaklandığını duyduktan sonra üzüntü dolu bir şaşkınlık yaşar. Mesut, çok öfkelidir. Yalnız başına göreve gitmesine kızgındır. Ekip arkadaşlarına çatan Mesut, sevdiği kadının yaşadıkları karşısında büyük acı çekmektedir. Bu sırada Selin, çağırılan ambulansla hastaneye doğru gitmektedir. Paramedikler ellerinden geleni yaparlar; fakat Selin, çok kan kaybetmiştir. Gözleri kapanan Selin, ölümle yaşam arasındaki ince çizgidedir.

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Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 573. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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