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’da kim elendi, haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda’da elenen isim ve altın kolyenin sahibi...

’in sevilen yarışma programı ’da haftanın birincisinin belirleneceği final günü geldi çattı. 42 beden ve üstü hanımların moda alanında birbirleriyle kıyasıya mücadelesi sürerken bugün yarışmaya bir kişi veda edecek. Öte yandan bir kişi ise hafta boyunca aldığı yüksek puanlarla altın kolyenin sahibi olacak. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi, haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Doya Doya Moda’da elenen isim kim? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.1.2021 14:55 ABONE OL
Doya Doya Moda’da kim elendi, haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? 8 Ocak Doya Doya Moda’da elenen isim ve altın kolyenin sahibi...

Her Cuma olduğu gibi gündüz kuşağı yarışma programı izleyenlerinin "Doya Doya Moda'da kim elendi" sorusuyla gündemine geliyor. 42 beden üstü hanımların modaya ve konseptlere uygun şekilde yaptığı kombinlerini jüri üyelerine sunduğu programda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Peki, 8 Ocak Bugün Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi ve kolyenin sahibi hangi yarışmacı oldu? İşte detaylar…

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ? (8 OCAK 2021)

İzleyenlerinin hafta içi her gün ekranlara kilitleyen Doya Doya Moda programında haftanın son günü geldi. Yarışmacılar beş gün boyunca jüriler tarafından belirlenen konseptlere uygun olarak kombinlerini yarıştırdı. Bugün ise haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor…

PUAN DURUMU

Henüz bugüne ait puan durumu belli olmadı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Özde

Bahar

Birben

Ceren

Rabia

Ayşegül

Gülnaz

DOYA DOYA 8 OCAK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya günün birincisi belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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Doya Doya Moda’da kim elendi, haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? 8 Ocak Doya Doya Moda’da elenen isim ve altın kolyenin sahibi...
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