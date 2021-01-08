Emin Günenç kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç nereli?

Survivor gönüllüler takımının yeni sezonda öne çıkan yarışmacılarından bir tanesi Emin Günenç oldu. Gönüllüler yarışmacısı olan Emin'in hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler şimdiden araştırılıyor. Gönüller kadrosundaki isim dikkatleri üzerine çekerken kendisi ile ilgili tüm detayları sizler için bir araya derledik. Peki Emin Günenç kimdir? Survivor gönüllüler Emin Günenç kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor 2021'in başlamasına oldukça kısa bir süre kalmışken gönüllüler takımındaki Emin Günenç hayatı merak edildi. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynamıştır.