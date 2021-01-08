Emin Günenç kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç nereli?

Survivor gönüllüler takımının yeni sezonda öne çıkan yarışmacılarından bir tanesi Emin Günenç oldu. Gönüllüler yarışmacısı olan Emin'in hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler şimdiden araştırılıyor. Gönüller kadrosundaki isim dikkatleri üzerine çekerken kendisi ile ilgili tüm detayları sizler için bir araya derledik. Peki Emin Günenç kimdir? Survivor gönüllüler Emin Günenç kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Survivor 2021'in başlamasına oldukça kısa bir süre kalmışken gönüllüler takımındaki Emin Günenç hayatı merak edildi. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynamıştır.
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım."
Emin Güneç Instagram hesabını emingunenc kullanıcı adıyla kullanıyor.