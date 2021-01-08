Kanal D'nin lezzet yarışması Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Bugün ekrana gelen 615.bölümde gelinler en yüksek puan için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Final gününde Semra, Yasemin, Nurten ve Elmas'ın alacağı puanlar bileziklerin sahibini belirleyecek. Lezzetli yemekler yapan gelinlere puanlamayı kayınvalideler veriyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 8 Ocak 2021 Bugün Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?
Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta haftanın final heyecanı yaşanırken birincilik için rekabet sürüyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin birinci olurken, en düşük puanını alan ise eleniyor. 8 Ocak 2021 Haftanın puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim bugün açıklanıyor…
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Gelinim Mutfakta 615. Bölüm Fragmanı yayında! Gelinim Mutfakta'ya Gülben Ergen konuk oluyor ve eğlenceli, müzik dolu anlar yaşanıyor!
Neşesi ve şarkıları ile stüdyoya ayrı bir renk katan Ergen'in yakın arkadaşı Seda Sayan ile sohbeti de programa damga vuruyor. Kaynana ve gelinler de bu samimi sohbete zaman zaman ortak oluyor.
Gülben Ergen'in konuk olduğu Gelinim Mutfakta'nın bu bölümü 08 Ocak Cuma günü saat 13.00'da ekrana gelecek!
Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı.