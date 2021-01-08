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kim elendi kim birinci oldu? 8 Ocak 2021 Bugün ile haftanın elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

elenen ve birinci olan yarışmacısı bugün belli oluyor. Haftanın final bölümünde Gülben Ergen konuk oluyor ve eğlenceli, müzik dolu anlar yaşanıyor. Gelinler en yüksek puanı alabilmek için rekabet ederken kaynanalar puan durumunu belirliyor. Gün sonunda en düşük puanı alan isim elenirken yüksek puanı alan avantajlı oluyor. 8 Ocak puan durumu ile bu hafta kimin elenip yarışmaya veda ettiğ merak ediliyor. Peki kim birinci oldu? 8 Ocak 2021 Bugün ile haftanın elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 8.1.2021 12:02 ABONE OL
Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 8 Ocak 2021 Bugün Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

Kanal D'nin lezzet yarışması Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Bugün ekrana gelen 615.bölümde gelinler en yüksek puan için mutfakta hünerlerini sergiliyor. Final gününde Semra, Yasemin, Nurten ve Elmas'ın alacağı puanlar bileziklerin sahibini belirleyecek. Lezzetli yemekler yapan gelinlere puanlamayı kayınvalideler veriyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 8 Ocak 2021 Bugün Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta haftanın final heyecanı yaşanırken birincilik için rekabet sürüyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin birinci olurken, en düşük puanını alan ise eleniyor. 8 Ocak 2021 Haftanın puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim bugün açıklanıyor…

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU İLE HAFTANIN ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSİM AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 615. Bölüm Fragmanı yayında! Gelinim Mutfakta'ya Gülben Ergen konuk oluyor ve eğlenceli, müzik dolu anlar yaşanıyor!

Neşesi ve şarkıları ile stüdyoya ayrı bir renk katan Ergen'in yakın arkadaşı Seda Sayan ile sohbeti de programa damga vuruyor. Kaynana ve gelinler de bu samimi sohbete zaman zaman ortak oluyor.

Gülben Ergen'in konuk olduğu Gelinim Mutfakta'nın bu bölümü 08 Ocak Cuma günü saat 13.00'da ekrana gelecek!

GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK 2021 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı.

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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 8 Ocak 2021 Bugün Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?
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