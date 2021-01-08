Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmız Oda 20. yeni bölüm fragman detayları…

TV8 kanalının takip edilen dizisi Kırmızı Oda'nın 19. son bölümüyle ekranlardaki yerini alması sonrasında diziseverler tarafından Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuyla araştırma yapılmaya başlandı.
KIRMIZI ODA 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kırmızı Oda dizisi 20. Yeni bölüm fragmanı ve 19. Son bölüm özeti ile ilgili tüm bilgiler şöyle…
Kırmızı Oda dizisi 20. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. TV8 tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz…
KIRMIZI ODA 19. SON BÖLÜM ÖZETİ
Kırmızı Oda'nın 19. bölümünde; Boncuk'un (Burcu Biricik) durumu gittikçe kritik bir hal almaya başlar. Can'la görüşmesini Doktor Hanım'a anlatan Boncuk evlenme vaktinin geldiğini söyleyerek Doktor Hanım'la vedalaşır.
Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise birlikte yola çıktığı Yavuz'un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin tüm detaylarını Doktor Hanım'a anlatır. Kumru'nun intikam hırsıyla Yavuz'a ve ya kendine zarar vereceğini anlayan Doktor Hanım'ı zor bir sınav beklemektedir.