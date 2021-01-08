Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmız Oda 20. yeni bölüm fragman detayları…

20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20. yeni bölüm fragman detayları…

’de yayınlanan 19. son bölümüyle bugün izleyenlerinin evlerine konuk oldu. Dizinin televizyonlardaki gösteriminin sona ermesiyle birlikte yeni bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. 20. Yeni bölüm fragman ve son bölüm özet detaylarına buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 9.1.2021 00:11 Son Güncelleme: 9.1.2021 00:11 ABONE OL
Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmız Oda 20. yeni bölüm fragman detayları…

TV8 kanalının takip edilen dizisi Kırmızı Oda'nın 19. son bölümüyle ekranlardaki yerini alması sonrasında diziseverler tarafından Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuyla araştırma yapılmaya başlandı.

KIRMIZI ODA 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisi 20. Yeni bölüm fragmanı ve 19. Son bölüm özeti ile ilgili tüm bilgiler şöyle…

Kırmızı Oda dizisi 20. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. TV8 tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz…



KIRMIZI ODA 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 19. bölümünde; Boncuk'un (Burcu Biricik) durumu gittikçe kritik bir hal almaya başlar. Can'la görüşmesini Doktor Hanım'a anlatan Boncuk evlenme vaktinin geldiğini söyleyerek Doktor Hanım'la vedalaşır.

Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise birlikte yola çıktığı Yavuz'un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin tüm detaylarını Doktor Hanım'a anlatır. Kumru'nun intikam hırsıyla Yavuz'a ve ya kendine zarar vereceğini anlayan Doktor Hanım'ı zor bir sınav beklemektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmız Oda 20. yeni bölüm fragman detayları…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA