Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmız Oda 20. yeni bölüm fragman detayları…





KIRMIZI ODA 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 19. bölümünde; Boncuk'un (Burcu Biricik) durumu gittikçe kritik bir hal almaya başlar. Can'la görüşmesini Doktor Hanım'a anlatan Boncuk evlenme vaktinin geldiğini söyleyerek Doktor Hanım'la vedalaşır.

Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise birlikte yola çıktığı Yavuz'un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin tüm detaylarını Doktor Hanım'a anlatır. Kumru'nun intikam hırsıyla Yavuz'a ve ya kendine zarar vereceğini anlayan Doktor Hanım'ı zor bir sınav beklemektedir.