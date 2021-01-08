Tv8 yayın akışı ile Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu? Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

Her bölümüyle Cuma akşamlarına damga vurmayı başaran Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta! Dizinin severleri yapımın yeni bölümünün bu akşam olup olmadığını merak ederken "Kırmızı Oda bu akşam var mı yok mu?" Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Tv8 yayın akışı bu kapsamda akşam saatlerine doğru araştırılmaya başlanırken sevilen dizinin bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda olacağı görülüyor. Peki, Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar…
KIRMIZI ODA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? (8 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI)
Ekranların sevilen dizisi her hafta Cuma günü ekranlardaki yerini alırken diziseverler bu hafta birçok dizinin ekranlara ara vermesiyle nedeniyle Tv8 yayın akışında Kırmızı Oda yeni bölümün yer alıp almadığını merak ediyor…
KIRMIZI ODA TV8 YAYIN AKIŞINDA VAR MI?
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor.
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kırmızı Oda'nın 19. bölümünde; Boncuk'un (Burcu Biricik) durumu gittikçe kritik bir hal almaya başlar. Can'la görüşmesini Doktor Hanım'a anlatan Boncuk evlenme vaktinin geldiğini söyleyerek Doktor Hanım'la vedalaşır.
Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise birlikte yola çıktığı Yavuz'un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin tüm detaylarını Doktor Hanım'a anlatır. Kumru'nun intikam hırsıyla Yavuz'a ve ya kendine zarar vereceğini anlayan Doktor Hanım'ı zor bir sınav beklemektedir.