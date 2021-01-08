Kırmızı Oda dizisinin Can’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında? Can ve Boncuk arasındaki aşk milyonların gündeminde!

Sevilen dizi bu akşam yeni bölümü ile televizyon ekranlarındaki yerini alırken bir yandan da Boncuk ve Can arasında yaşananlar izleyenleri ekran başına kilitliyor. Kırmızı Oda'da Can karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu yaşı, mesleği, hayatı gibi detaylarla izleyenlerinin merak konusu haline geliyor. Peki, Kırmızı Oda Can'ın gerçek adı nedir? Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar…

KIRMIZI ODA CAN KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Bu akşam Tv8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda'da Can ve Boncuk arasında yaşanan hikaye yine izleyenleri ekran başında gözyaşlarına boğuyor. Dizide Can karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapıyor.