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kimdir? konuğu ne, kaç yaşında?

Türkiye’nin popüler isimleri arasında yer alan son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Televizyon ekranlarının sevilen moda yarışması haftanın final bölümüne bugün Kobra Murat konuk oluyor. Geliyor Havalı Geliyor şarkısı ile ününe ün katan ve asıl mesleği terzilik olan Murat’ın hayatı, yaşı, şarkıları programa katılmasıyla birlikte merak edildi. Peki , gerçek adı ne, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 8.1.2021 15:00 ABONE OL
Kobra Murat kimdir? Doya Doya Moda konuğu Kobra Murat gerçek adı ne, kaç yaşında?

Kobra Murat, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terziliktir. Roman havası denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Murat'ın Doya Doya Moda programına katılmasıyla birlikte hayatına dair detaylar merak edildi. Gerek roman düğünlerinin vazgeçilmezi müziğiyle gerekse modacı kimliğiyle ekranlarda gördüğümüz Doya Doya Moda konuğu Kobra Murat kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler aslında İstanbul Balat'ta yaşayan bir terzi. Doya Doya Moda haftanın final bölümüne Kobra Murat konuk olarak katılması hayatına dair merak edilenleri arttırdı…

KOBRA MURAT'IN HAYATII!

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terziliktir. Romanların Prensi diye anılan Murat Kobra, evli ve 3 çocuk babasıdır. Gerek sosyal medyada gerek TV ekranlarında sergilediği şovlarla popüler bir hal alan Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.

Kobra Murat Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi. Albümdeki şarkılar arasında ise Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin gibi şarkılar yer alıyor. Kendine ait bir de moda evi vardır.

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Kobra Murat kimdir? Doya Doya Moda konuğu Kobra Murat gerçek adı ne, kaç yaşında?
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