Ramo 27.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde neler olacak?

Ramo 27.bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo yeni bölümde heyecan ve aksiyon dolu sahneler izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Hem Cihangir'in adamları hem de Mazhar, Ramo'nun peşinde olacak. Sibel ise ailenin yanında olacak. Peki; Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo 27.bölüm fragman ve detayları!

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, Yavuz'u öldürerek kendi ölüm fermanı da imzalamıştır. Hem Cihangir'in adamları, hem de Mazhar, Ramo'nun peşindedir artık.

Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo'yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo'dan hiçbir iz yoktur. Oysa Ramo, Sibel'e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.

Ramo 27.Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video