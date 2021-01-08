Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Reşat Hacıahmetoğlu nereli?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu sezon Reşat Hacıahmetoğlu gönüllüler takımında mücadele eden isimler arasında bulunuyor. Doğa ve spora olan sevgisiyle yarışmada boy gösterecek olan Trabzon'lu yarışmacı uzun süredir özel bir şirkette çalışmaktadır. Peki, Survivor 2021 sezonu yarışmacılarından Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımından Reşat Hacıahmetoğlu nereli? İşte hakkında merak edilen detaylar…
REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?
Ekranların uzun soluklu yarışma programlarından Survivor 2021 sezonu ile Cumartesi günü yayın hayatına Tv8 ekranlarında başlıyor. Yeni sezon kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alırken gönüllüler takımında boy gösterecek isimler de dikkatleri üzerine çekiyor. 1990 doğumlu yarışmacı Reşat Hacıahmetoğlu da bu noktada izleyenlerin gündeminde yer almayı başardı…
1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.
2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.