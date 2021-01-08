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Survivor yarışmacı kadrosu belli oldu! Yeni sezon Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları

Survivor 2021 yarışmacı kadrosu Acun tarafından açıklandı! Her yıl kış sonunda yayın dönemine başlayan Ünlüler ve Gönüllüler takımı için yarışacak isimler, uzun süredir konuşuluyordu. Kimi haftalar öncesinden belli olurken, tüm takım ve yarışmacılar geçtiğimiz hafta izleyiciler ile paylaştı. Peki, Survivor Türkiye yarışmacıları kimler ve 2021 sezonunda şampiyonluk için ter dökecek Ünlüler ve Gönüllüler yarışma kadrosu içinde hangi isimler yer alıyor?

Giriş Tarihi: 8.1.2021 08:35 Son Güncelleme: 8.1.2021 08:35 ABONE OL
Survivor yarışmacı kadrosu belli oldu! Yeni sezon Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları

Türkiye'nin uzun soluklu yarışması Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım sona eriyor. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor Türkiye 2021 yarışmacıları, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklandı. Kimi isimler önceden tahmin edilirken, bu yılki yarışma için açıklanan sürpriz yarışmacılar da var! Peki, bu yıl hangi oyuncu, milli sporcu ve gönüllüler Survivor Türkiye'de yarışacak? Bu başlık altında, Survivor 2021 yarışmacıları ve Ünlüler - Gönüllüler takımlarının ayrı ayrı isimleri yer almaktadır.

2021 SURVIVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Masterchef programının sona ermesiyle beraber Tv8 ekranlarında yeni bir heyecan başlıyor. Her sene bu tarihlerde sezona başlayan Survivor 2021 sezonu yarışmacıları, programın başlamasına günler kala sevenlerinin gündemindeki yerini aldı…

Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu! Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları!

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 sezonu 9 Ocak'ta Dominik'te başlayacak.

İŞTE SURVİVOR YARIŞMACI KADROSU!

Survivor 2021'e gidecek ünlü yarışmacılar:

-Melis Sezer

-İsmail Balaban

-Meryem Kasap

Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu! Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları!

-Hayrettin

-Barış Özbek

-Çağrı Atakan

-Merve Aydın

-Batuhan Karacakaya

-Öykü Çelik

-Cemal Hünal

Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu! Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları!

Survivor gönüllüler kadrosu

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kadroda,

Uğurtan,

Sancakay,

Emin,

Hanzade,

Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre,

İlayda Şeker,

Poyraz,

Sena,

Ayşe Reşat,

Aleyna,

Staven yer aldı.

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Survivor yarışmacı kadrosu belli oldu! Yeni sezon Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları
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