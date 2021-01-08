Türkiye'nin uzun soluklu yarışması Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım sona eriyor. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor Türkiye 2021 yarışmacıları, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklandı. Kimi isimler önceden tahmin edilirken, bu yılki yarışma için açıklanan sürpriz yarışmacılar da var! Peki, bu yıl hangi oyuncu, milli sporcu ve gönüllüler Survivor Türkiye'de yarışacak? Bu başlık altında, Survivor 2021 yarışmacıları ve Ünlüler - Gönüllüler takımlarının ayrı ayrı isimleri yer almaktadır.

2021 SURVIVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Masterchef programının sona ermesiyle beraber Tv8 ekranlarında yeni bir heyecan başlıyor. Her sene bu tarihlerde sezona başlayan Survivor 2021 sezonu yarışmacıları, programın başlamasına günler kala sevenlerinin gündemindeki yerini aldı…