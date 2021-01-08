Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı Yunus Emre Karabacak nereli?

Yeni sezon Survivor yarışmacıları şimdiden binlerce kişinin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan tanıtım fragmanında dikkatleri çeken bir isim de Yunus Emre Karabacak oldu. Gönüllüler takımında yarışacak olan isim Kırkpınar güreşlerinde yaptığı derecelerle de biliniyor. Peki, Survivor yarışmacılarından Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı yarışmacısı Yunus Emre Karabacak nereli? İşte detaylar

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

9 Ocak 2021 tarihinde yeni sezonu ile ekranlardaki yerini alacak olan Survivor yarışmasında birbirinden ünlü isimler yer alırken gönüllüler kadrosundaki güçlü isimler de dikkat çekiyor. Kırkpınar güreşleri ile tanınan Yunus Emre Karabacak, gönüllüler takımında yarışan isimler arasında bulunacak…