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Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacısı kimdir? Kalaycıoğlu kaç yaşında ve nereli?

Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacıları arasında yerini alan ismi iddialı isimler listesine şimdiden girdi. Konuşmaları ve tavırları ile dikkat çeken isim, 10 senedir voleybol oynadığını ifade ediyor. Amerika’da uçak mühendisliğini kazanan başarılı yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 8.1.2021 09:51 Son Güncelleme: 8.1.2021 09:51 ABONE OL
Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında ve nereli?

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor yeni sezon Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yerini Survivor'a ilk defa bu sene başvuran ve ilk 6'da yer aldığını ifade eden isim başarılı ve dikkat çekici isimler arasına adını yazdırdı. Peki; Survivor yeni sezon yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, kendisi hakkında şu bilgileri verdi;

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

1998 Bursa doğumluyum. Yalova'da büyüdüm. Annemle babam ben 10 yaşındayken ayrıldı. Annem ve kardeşimle İstanbul'a taşındık. Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum. Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.

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Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında ve nereli?
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