Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacısı Ayşe Yüksel kimdir? Survivor Ayşe Yüksel kaç yaşında ve nereli?

Masa tenisi, voleybol, halter gibi çeşitli spor dalları ile yakından ilgilenen Survivor yeni sezon yarışmacısı Ayşe Yüksel ismi Gönüllüler takımında yarışacak. Yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılan bu isim spordaki başarısı ve iddialı sözleri ile yarışmaya damgasını vuracak. Peki; Survivor yeni sezon yarışmacısı Ayşe Yüksel kimdir? Survivor Ayşe kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel, kendisinden şu şekilde bahsediyor;
AYŞE YÜKSEL KİMDİR?
"Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum."