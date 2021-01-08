Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacısı Uğurtan Dora kimdir? Survivor Uğurtan Dora kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor yeni sezon 9 Ocak tarihinde başlayacak. Gönüllüler takımı yarışmacılarından Uğurtan Dora ismi de araştırılanlar arasında yerini aldı. Pek çok spor dalı ile ilgilenen isim takımın ve yarışmanın iddialı isimleri arasında yerini alıyor. Peki; Survivor yeni sezon yarışmacısı Uğurtan Dora kimdir? Survivor Uğurtan kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR UĞURTAN DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli'de doğdu. 2000'de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004'da ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı…