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Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacısı kimdir? Dora kaç yaşında ve nereli?

Survivor yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan , Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yerini aldı. 9 Ocak tarihinde başlayacak olan yarışma için geri sayım başlarken yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler de teker teker araştırılıyor. Şişli doğumlu isim Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olmakla birlikte su topu, kürek, basketbol ve fitness gibi spor dallarıyla ilgilenmiştir. Peki; Survivor yeni sezon yarışmacısı ? kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 8.1.2021 09:53 Son Güncelleme: 8.1.2021 09:53 ABONE OL
Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacısı Uğurtan Dora kimdir? Survivor Uğurtan Dora kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor yeni sezon 9 Ocak tarihinde başlayacak. Gönüllüler takımı yarışmacılarından Uğurtan Dora ismi de araştırılanlar arasında yerini aldı. Pek çok spor dalı ile ilgilenen isim takımın ve yarışmanın iddialı isimleri arasında yerini alıyor. Peki; Survivor yeni sezon yarışmacısı Uğurtan Dora kimdir? Survivor Uğurtan kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR UĞURTAN DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli'de doğdu. 2000'de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 2004'da ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı…

UĞURTAN DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli'de doğdu.

2000'de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu.2004'de ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı.

Uğurtan Dora su topu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor. Lisanslı basketbol ENKA - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

Bir markada 2013-2018 yılları arasında yöneticilik görevini üstlendi. Uğurtan Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı

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Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacısı Uğurtan Dora kimdir? Survivor Uğurtan Dora kaç yaşında ve nereli?
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