Yatıya Misafirim Var kim kazandı? Yatıya Misafirim Var yarışmacıları kimler?

YATIYA MİSAFİRİM VAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Bu haftaki yarışmacılar; Havva Hanım, Melek Hanım, Tülay Hanım, Esma Hanım ve Zümray Hanım.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Yatıya Misafirim Var 30. Bölüm Fragmanı yayında! Bu haftanın beşinci Aydın Ortaklar'dan Esma Doğan oldu.

Bu haftanın son yarışmacısı olan Esma Doğan, Aydın Ortaklar'da yaşıyor. Yarışmacılar şehre girişlerinde Efelerin sürpriz karşılamaları karşısında çok şaşıracaklar. Kuşadası'ndaki Güvercin Ada'sını gezen yarışmacılar Deve Çiftliği'ni dolaşacak ve Zeytin Yağı Fabrikası'nda yağın nasıl yapıldığına dair bilgiler alacaklar.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı programda haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NE?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.