Akıncı oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeni bölümde Akıncı'ya hain tuzak!

Akıncı dizisi oyuncuları ve konusu ile geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümünde ekranlara adeta damga vurdu. Bu hafta ise dizide Akıncı'ya karşı kurulan tuzak izleyenleri ekran başına kilitlerken dizide aksiyon hız kesmeden devam edecek. Öte yandan yapımın yeni bölümünü izleyen vatandaşlar oyuncu kadrosu gibi diziye dair tüm detayları merak ediyor. Peki, Akıncı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Akıncı oyuncu kadrosu ve 2. Bölüm fragmanı!

AKINCI OYUNCULARI KİMLER, KONUSU NEDİR?

Ekranlara çok iddialı bir giriş yapan Akıncı dizisi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin ilk bölümü medya dünyasında büyük yankı uyandırırken bu akşam yayınlanacak 2. Bölümde ise ortalık giderek karışıyor. Akıncı'ya yapılan tuzak karşısına neler yaşanacağı merak konusu…