Akıncı oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeni bölümde Akıncı'ya hain tuzak!

Akıncı dizisi oyuncuları ve konusu ile geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümünde ekranlara adeta damga vurdu. Bu hafta ise dizide Akıncı'ya karşı kurulan tuzak izleyenleri ekran başına kilitlerken dizide aksiyon hız kesmeden devam edecek. Öte yandan yapımın yeni bölümünü izleyen vatandaşlar oyuncu kadrosu gibi diziye dair tüm detayları merak ediyor. Peki, Akıncı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Akıncı oyuncu kadrosu ve 2. Bölüm fragmanı!
AKINCI OYUNCULARI KİMLER, KONUSU NEDİR?
Ekranlara çok iddialı bir giriş yapan Akıncı dizisi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin ilk bölümü medya dünyasında büyük yankı uyandırırken bu akşam yayınlanacak 2. Bölümde ise ortalık giderek karışıyor. Akıncı'ya yapılan tuzak karşısına neler yaşanacağı merak konusu…
OYUNCULAR KİMLER?
Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin)
"Gerçek bir kahraman iyi bir insan olabilmek için kendisiyle savaşandır."
Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister.
Akıncı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.