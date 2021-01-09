10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçakladığı için okuldan atılan kimdir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçakladığı için okuldan atılan kimdir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki '10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçakladığı için okuldan atılan kimdir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçakladığı için okuldan atılan kimdir?

A) Hitler

B) Churchill

C) Mussolini

D) Stalin



Doğru cevap: C) Mussolini