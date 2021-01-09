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10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçakladığı için okuldan atılan kimdir? - sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçakladığı için okuldan atılan kimdir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizden, Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan, '10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçakladığı için okuldan atılan kimdir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 22:35 Son Güncelleme: 9.1.2021 22:35 ABONE OL
10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçakladığı için okuldan atılan kimdir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçakladığı için okuldan atılan kimdir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki '10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçakladığı için okuldan atılan kimdir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçakladığı için okuldan atılan kimdir?

A) Hitler
B) Churchill
C) Mussolini
D) Stalin

Doğru cevap: C) Mussolini

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10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha bıçakladığı için okuldan atılan kimdir? - Milyoner sorusu
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