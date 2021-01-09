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Akıncı 2. yeni bölümü ile nefesleri kesti! Akıncı son bölüm ATV ile hemen izle!

Akıncı son bölüm izle... Benzersiz konusu ve nefes kesen sahneleriyle Akıncı, 2. bölümü ile ATV ekranlarındaydı. Akıncı yeni bölümde, Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için Akıncı 2. bölüm ATV ile tek parça ve kesintisiz olarak yayınladı. Akıncı son bölüm ATV tek parça izle ekranı haberimizde.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 07:22 Son Güncelleme: 9.1.2021 07:22 ABONE OL
Akıncı 2. yeni bölümü ile nefesleri kesti! Akıncı son bölüm ATV ile hemen izle!

Türk televizyonlarına damga vuran yeni dizi Akıncı, 2. bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı! 1. bölümü ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümü merakla bekleniyordu. Akıncı yeni bölümde, Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

AKINCI SON BÖLÜM TEK PARÇA ATV İLE İZLE

Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Akıncı son bölüm tek parça ve kesintisiz olarak ATV'de yayınlandı. Hemen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Akıncı'yı tek parça olarak izleyebilirsiniz.

AKINCI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Gerçek bir kahraman iyi bir insan olabilmek için kendisiyle savaşandır."

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister.

Akıncı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin)

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Akıncı 2. yeni bölümü ile nefesleri kesti! Akıncı son bölüm ATV ile hemen izle!
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