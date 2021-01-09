Arjantin kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Arjantin kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki 'Arjantin kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Arjantin kelimesinin Latince olan kökeni ne anlama gelir?

Altın

Gümüş

Şeker

Kahve

Doğru cevap: B) Gümüş

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