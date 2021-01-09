Arka Sokaklar son bölüm izle! Kanal D ile yayınlanan Arka Sokaklar 573. yeni bölüm fragmanında Selin, ölümle pençeleşiyor!

Arka Sokaklar, 572. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Arka Sokaklar son bölümde, ekip, Servan'ın saklandığı yeri bulmuştur ve Karaçamlı Karakolunun desteğiyle operasyona başlar. Mesut, Servan ve adamlarından gördüğü işkence ile yarı ölü durumdadır. Servan ve adamları yedikleri baskın karşısında hemen önlemlerini alırlar. İki taraf arasında büyük bir çatışma çıkar. Arka Sokaklar son bölüm, kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için tek parça ve kesintisiz olarak yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar son bölüm izlemek için aşağıda yer alan bağlantıyı kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırmanız yeterli.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum