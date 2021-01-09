Ayçin İnci kimdir? Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Fahriye karakterini canlandıran Ayçin İnci kaç yaşında, nereli?

AYÇİN İNCİ HAYATI!

Ayçin İnci, 3 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Ablası Ayça İnci de oyuncu olup emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunudur. Üsküdar Lisesinden 1997 yılında mezun oldu. 1999-2001 yılları arasında Marmara Çağdaş Bilimler Vakfında İngilizce kurslarına devam etti. 2001 2002 yılları arasında Bilgisayar Prog ve analistliği kursunu bitirdi. Ayçin İnci, Açık Öğretim Fakültesi İktisat 3. Sınıfta okumaktadır.

2001 yılından itibaren; Coca Cola, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Aria, Trukcell, Shubuo gibi reklamlarda oynadı. 2005 yılından beri Şahika Tekand'ın "Studio" adlı Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk dersleri almaya devam etmektedir.

2003 yılında Kurşun Yarası adlı dizide oynayarak dizi hayatına başladı.

Kayak, yüzme ve bisiklet binmekten hoşlanan Ayçin İnci, dans ve dublaj da özel zevkleri arasındadır.

Ayçin İnci, 2007 yılında Ahmet Mümtaz Taylan ile evlendi. 21 Mart 2012 tarihinde boşandı. 1 Temmuz 2013 tarihinde oyuncu Serdal Genç ile evlendi.

9 Mayıs 2013 tarihinde yayınlanmaya başlayan senaristi Gani Müjde olan "Salih Kuşu" adlı dizideLevent Ülgen, Yasemin Yalçın, Bülent Kayabaş, Nevra Serezli, Bekir Aksoy, Goncagül Sunar, Murat Eken ile birlikte rol aldı.

Ayçin İnci, 2014 yılında Başrollerini İlker Aksum, Dilara Gönder, Bülent Seyran ve Mehmet Ali Kaptanlar ile paylaştığı "Ne Diyosuun" adlı dizide oynamıştır.

TİYATRO :

2006 – Eurideke'nin Çığlığı – Şahika Tekand – Studıo Oyuncuları

2008 – Aşk Her Yerde (Harriet Coplant) – yazar: Simon Williams – Duru Tiyatro

FİLMLERİ :

2014 – Ne Diyosuun

2013 – Salih Kuşu

2013 – Tozlu Yollar

2011 – Mor Menekşeler

2008 – Benim Annem Bir Melek

2007 – Kara Duvak

2007 – Mavi Gözlü Dev

2007 – Oğlum İçin

2005 – Misi

2005 – Sen Ne Dilersen

2003 – Kurşun Yarası