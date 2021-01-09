Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel yaşı, mesleği ve hayatı!

Survivor 2021 sezonu yarışmacıları bu akşam milyonlarca izleyicisinin gündemindeki yerini alıyor. Bu noktada gönüllüler takımında boy gösterecek olan isim Ayşe Yüksel yaşı, mesleği ve hayatı gibi detaylarla araştırılmaya başladı. Buna göre; Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? Ayşe Yüksel nereli? İşte detaylar…

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

2000 doğumlu genç yarışmacı Ayşe Yüksel Düzce üniversitesi'nde eğitim alan ve genç yaşlardan itibaren sporun farklı dallarında başarı yakalayan isim olmuştur. Ortaokulda masa tenisi eğitim alan yarışmacı o yıllarda halterde ise Türkiye 3. olmuştur.