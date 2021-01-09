Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2021 yarışmacısı Batuhan hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Survivor 2021 yarışmasının yeni sezonunda boy gösterecek olan Batuhan Karacakaya yaşı, mesleği, oynadığı diziler gibi hayatına dair birçok konuda izleyenlerinin merak konusu haline geliyor. Sporla olan ilgisi fiziğine yansıyan ünlü oyuncunun Survivor parkurlarında göstereceği performans merak ediliyor. Peki, Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Batuhan hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar…
BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
Bir dönemin en çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu'da Ziyagil ailesinin küçük oğlu Bülent'e hayat veren ve oyunculuk hayatının zirvesini küçük yaşta yaşaya ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.
SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.
Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.
Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.
Rol Aldığı Film ve Diziler:
Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)
Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)
Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)
Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)
Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)
Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)
Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)
Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)
Beşinci Boyut (Arif/Emre, TV Dizisi, 2005)