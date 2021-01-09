Bu sezon Survivor yarışmacıları kimler olacak? İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan 2021 Survivor yarışmacıları!

Yeni sezon ilk bölümü ile Survivor 2021 bu akşam Tv8 ekranlarında başlıyor. Masterchef heyecanı sonrasında ekranlara gelen programda birbirinden ünlü isimlerin yanı sıra sporcu kariyerleriyle gönüllüler takımı yarışmacıları da izleyenlerin dikkatini çekiyor. Bu kapsamda yeni sezonda adanın zorlu şartlarında mücadele edecek Survivor 2021 yarışmacılarının hayatına dair detaylar da merak ediliyor. İşte yeni sezon Survivor Gönüllüler ve Ünlüler takımı yarışmacı kadrosuna dair merak edilenler...
SURVIVOR YARIŞMACILARI İLK PERFORMANSLARI İLE EKRANLARA GELİYOR!
9 Ocak Bugün başlayacak olan yarışmanın yeni sezonunda Öykü Çelik, Cemal Hünal, Batuhan Karacakaya gibi ünlü oyuncuların yanı sıra geçtiğimiz sezonda ilk haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle diskalifiye olarak yarışmadan ayrılmak zorunda kalan milli sporcu Meryem Kasap da yarım kalan performansını tamamlamak için Survivor 2021 sezonu yarışmacıları arasında yerini aldı…
GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACI KADROSU!
YİĞİT POYRAZ
Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
SANCAKAY ILIM MORGÜL
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sancakay Ilım Morgül, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize'de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3'e kadar İzmir'de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım, daha sonra yeşil sahaya geçtim.Türkçe harici iki dil biliyorum; İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındım ve şu an lisans 4. sınıftayım. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve Gitar çalıyorum."
EMİN GÜNENÇ
Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynamıştır.
SENA ÖZDEMİR
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sena Özdemir, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim."
STEVEN SALAM
Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.
Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.
ALEYNA KALAYCIOĞLU
1998 Bursa doğumluyum. Yalova'da büyüdüm. Annemle babam ben 10 yaşındayken ayrıldı. Annem ve kardeşimle İstanbul'a taşındık. Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum. Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.
HANZADE OFLUOĞLU
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir'de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya'da sunuculuk yaptım."
YUNUS EMRE OFLUOĞLU
Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girdi.
Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.
1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.
İLAYDA ŞEKER
"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."
AYŞE YÜKSEL
"Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum."
UĞURTAN DORA
Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli'de doğdu. 2000'de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu.2004'de ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı.
Uğurtan Dora su topu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor. Lisanslı basketbol ENKA - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.
ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACI KADROSU!
Batuhan Karacakaya – Oyuncu
Çağrı Atakan – Oyuncu
Melis Sezer – Milli Tenisçi
İsmail Balaban – Baş Pehlivan
Hayrettin – Oyuncu
Öykü Çelik – Oyuncu
Cemal Hünal – Oyuncu
Merve Aydın – Mİilli Basketbolcu
Meryem Kasap - Milli Atlet
Barış Özbek - Futbolcu