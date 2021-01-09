Bu sezon Survivor yarışmacıları kimler olacak? İşte Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan 2021 Survivor yarışmacıları!

Yeni sezon ilk bölümü ile Survivor 2021 bu akşam Tv8 ekranlarında başlıyor. Masterchef heyecanı sonrasında ekranlara gelen programda birbirinden ünlü isimlerin yanı sıra sporcu kariyerleriyle gönüllüler takımı yarışmacıları da izleyenlerin dikkatini çekiyor. Bu kapsamda yeni sezonda adanın zorlu şartlarında mücadele edecek Survivor 2021 yarışmacılarının hayatına dair detaylar da merak ediliyor. İşte yeni sezon Survivor Gönüllüler ve Ünlüler takımı yarışmacı kadrosuna dair merak edilenler...

SURVIVOR YARIŞMACILARI İLK PERFORMANSLARI İLE EKRANLARA GELİYOR!

9 Ocak Bugün başlayacak olan yarışmanın yeni sezonunda Öykü Çelik, Cemal Hünal, Batuhan Karacakaya gibi ünlü oyuncuların yanı sıra geçtiğimiz sezonda ilk haftalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle diskalifiye olarak yarışmadan ayrılmak zorunda kalan milli sporcu Meryem Kasap da yarım kalan performansını tamamlamak için Survivor 2021 sezonu yarışmacıları arasında yerini aldı…