Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Survivor yeni sezonda ünlü oyuncu Cemal Hünal da zorlu ada şartları ve parkurlarda şampiyonluk adına mücadele edecek isimlerden olurken programın izleyenlerinin de gündemindeki yerini alıyor. Survivor 2021 sezonu yarışmacılarından olan isim oynadığı dizi ve filmlerde başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Peki, Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar…

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

1976 İstanbul doğumlu olan 44 yaşındaki oyuncu Cemal Hünal sayısız film ve dizide rol almış ve büyük hayran kitlesine ulaşmış Türk oyuncu olarak bilinirken milyonların hiç görmediği yönünü 2021 sezonunda Survivor programında gösterecek…