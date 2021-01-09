Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Survivor yeni sezonda ünlü oyuncu Cemal Hünal da zorlu ada şartları ve parkurlarda şampiyonluk adına mücadele edecek isimlerden olurken programın izleyenlerinin de gündemindeki yerini alıyor. Survivor 2021 sezonu yarışmacılarından olan isim oynadığı dizi ve filmlerde başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Peki, Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar…
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
1976 İstanbul doğumlu olan 44 yaşındaki oyuncu Cemal Hünal sayısız film ve dizide rol almış ve büyük hayran kitlesine ulaşmış Türk oyuncu olarak bilinirken milyonların hiç görmediği yönünü 2021 sezonunda Survivor programında gösterecek…
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur. Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.
İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.
2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen "Issız Adam" filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynadı. Antakya'da atları köpekleri olan bir köy evi var.
Nişantaşı'nda "Zazie"adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında "Port Sedef" adıyla bir beach club tarzında işletmesi var.
Daha önce Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış .
Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.