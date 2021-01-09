Derinlerdeki Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Derinlerdeki Dehşet ne zaman çekildi?

Dean Georgaris, Jon Hoeber ve Erich Hoeber imzalı bir 2018 yapımı film bilim kurgu severleri bu akşam ekran başına kilitlemeye geliyor. Orijinal adı The Meg olan filmin Pasifik Okyanusu'nun tabanında bir kurtarma görevi sırasında 23 metre uzunluğundaki megalodon köpekbalığıyla karşılaşan bir grup bilim insanını konu alıyor. Peki, Derinlerdeki Dehşet konusu nedir? Derinlerdeki Dehşet filmi oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar…

DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham - Jonas Taylor

Li Bingbing - Suyin

Rainn Wilson - Jack Morris

Ruby Rose - Jaxx

Winston Chao - Dr. Minway Zhang

Page Kennedy - DJ

Jessica McNamee - Lori Taylor

Ólafur Darri Ólafsson - "The Wall"

Robert Taylor - Dr. Heller

Sophia Cai - Meiying

Masi Oka - Toshi

Cliff Curtis - James "Mac" Mackreides

KONUSU NEDİR?

Meg: Derinlerdeki Dehşet, tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Taylor'ın hikayesini anlatıyor. Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Hasar gören denizaltı, mürettebatı içeride kapana kısılmış bir halde, Pasifik Okyanusu'nun en derin yerinde durmaktadır. Vizyoner Çin okyanus bilimcisi, kızı Suyin'in gönülsüzlüğüne rağmen, mürettebatı kurtarması için uzman derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor'ı tutar. Taylor sualtının çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de karşılaşmıştır; tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği zannedilen, 23 metrelik bir Megalodon. Taylor aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak için kendi hayatını riske atmalı, korkularıyla yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısının karşısına çıkmalıdır...