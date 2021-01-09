Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki 'Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?

Karpuz kapuğu

Biftek

Lahana yaprağı

Nane kurusu

Doğru cevap: C) Lahana yaprağı