Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki 'Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?

Azrail

Cebrail

Mikail

Adem