Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte 2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu yaşı, mesleği ve hayatı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2021 sezonu yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu gönüllüler takımında bu sezon mücadele eden isimlerden biri olacak. Yaşı, mesleği, memleketi gibi detaylarla programda yer alan yarışmacılar izleyenlerin gündemine gelmeye devam ederken dikkat çeken yarışmacılardan Hanzade Ofluoğlu ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden. Peki, Survivor 2021 yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…
HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?
Survivor yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu; Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun ile adını duyurmuş ardından ise Acun Medya'da birçok yapımda sunuculuk görevini üstlenmiştir…
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir'de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya'da sunuculuk yaptım."
"Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum."