İbo Show, Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve MFÖ ile geliyor! İbo Show saat kaçta, hangi kanalda?

Yıllar sonra, İbrahim Tatlıses'in program yapacak düzeyde sağlığına kavuşmasıyla birlikte, İbo Show yeniden izleyiciler ile buluşmaya başladı. Yılbaşında, renki konukları ile beğeni toplayan İbo Show, bu hafta da dikkat çeken bir konuk listesi ile geliyor. Bugünkü konnuklar arasında Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz bulunuyor. İbo Show 9 Ocak tarihli yayında Cem Yılmaz espiriler yaparken, MFÖ ekb şarkıları ile renk katacak..

İBO SHOW YAYIN SAATİ VE KANALI

Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da.