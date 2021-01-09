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Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz? -

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizden, Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan, 'Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 22:31 Son Güncelleme: 9.1.2021 22:32 ABONE OL
Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki 'Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?

İşe geç gitmek

İş yerinde uyuyakalmak

Hamilelere yer vermemek

Sıraya girmemek

Doğru cevap: B) İş yerinde uyuyakalmak

ATV CANLI YAYIN

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Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz? - Milyoner sorusu
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