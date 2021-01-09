Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

Bu akşam ekrana gelecek olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İsmail Demirci ve Aslıhan Güner'in rol aldığı dizide bu hafta heyecan doruklarda yaşanacak. Doğal güzelliklerinin her an ekranlara geldiği Ordu'da Kuzey Yıldızı İlk Aşk birbirinden eğlenceli anlara sahne oluyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46.bölümde neler olacak? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 46.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46.bölüm bu akşam Show TV'de yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragman sloganı ise "Mermiden korksaydık gözlerine bakmazdık!" oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46. Yeni Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! Kuzey Yıldızı İzle | Video

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökçe'nin yeni durumu, iki ailenin gündemine bomba gibi düşmüştür. Herkes, inadıyla tam bir Mollaoğlu olduğunu ispatlayan Gökçe'nin, iyileşmek için de aynı dirayeti göstermesini beklemektedir. Herkes onun iyileşmesi için seferber olmuştur.

Kızının hastalığıyla sarsılan Kuzey, yeni hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiştir. Yıldızla kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, yirmi bir yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Yıldız, kendisini bile şaşırtan bir heyecan ve panik içindedir. Yeni evinde her şey mükemmel olmalı, hiçbir şey buna gölge düşürmemelidir.

Kuzey başta olmak üzere herkes, bu hayalin hakkını vermeye çalışmaktadır. Her şeye, en ince detayına kadar özen gösterirler. Yıldız'ın gözünden bile sakındığı yuvasına, yirmi bir yıllık hayaline bir gölge mi düşecek yoksa iki aşık, sonunda yuvalarına kavuşacak mıdır?