Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Ünlüler kadrosundaki Öykü Çelik nereli, dizileri nelerdir?

Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alan Öykü Çelik sosyal medyada ilgi görmeye başladı. Daha önce birçok dizi ve film projesinde bulunan oyuncu Diriliş Ertuğrul dizisinde Sırma Hatun karakteriyle geniş kitlelere ulaşmıştır. Aslen Trabzonlu olan Çelik'in babası futbol antrenörü olduğu biliniyor. Peki Öykü Çelik kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı Öykü Çelik nereli, dizileri nelerdir?

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Bu akşam televizyon ekranlarında yeni sezonuna merhaba diyecek olan Survivor 2021 yarışmasının Ünlüler kadrosunda mücadele edecek Öykü Çelik hayatı, yaşı, dizileri merak ediliyor. Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğmuştur.