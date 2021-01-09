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kimdir, kaç yaşında? yarışmacısı ?

kadrosunda yer almasıyla sosyal medyada ilgi görüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sena’nın hayatı an itibariyle merak ediliyor. Genç yaşıyla programın en dikkat çekici isimleri arasında yer alan Survivor Sena, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir. Peki kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı ?

Giriş Tarihi: 9.1.2021 15:32 Son Güncelleme: 9.1.2021 15:34 ABONE OL
Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir nereli?

Survivor 2021 maratonu bu akşam başlıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Sena Özdemir yeni sezonda mücadele edecek isimler arasında yerini alıyor. Spora düşkünlüğüyle bilinen ve genç yaşıyla dikkat çeken Sena Özdemir'in hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler merak ediliyor. Rekabeti seven kişiliğiyle dikkat çeken gönüllüler yarışmacısının atletizm geçmişi olduğu biliniyor. Peki Sena Özdemir kimdir kaç yaşında, nereli?

SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Sena Özdemir son günlerde epey ilgi görüyor. 19 yaşındaki Sena Özdemir Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği eğitimine devam ediyor.

SENA ÖZDEMİR HAYATI!

Survivor 2021 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Sena Özdemir, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir'de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim."

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Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir nereli?
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