Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir nereli?

Survivor 2021 maratonu bu akşam başlıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Sena Özdemir yeni sezonda mücadele edecek isimler arasında yerini alıyor. Spora düşkünlüğüyle bilinen ve genç yaşıyla dikkat çeken Sena Özdemir'in hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler merak ediliyor. Rekabeti seven kişiliğiyle dikkat çeken gönüllüler yarışmacısının atletizm geçmişi olduğu biliniyor. Peki Sena Özdemir kimdir kaç yaşında, nereli?

SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Sena Özdemir son günlerde epey ilgi görüyor. 19 yaşındaki Sena Özdemir Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği eğitimine devam ediyor.