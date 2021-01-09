Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte 2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Reşat Hacıahmetoğlu yaşı, mesleği ve hayatı!

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.