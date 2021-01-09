Sultan Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte 2021 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Reşat Hacıahmetoğlu yaşı, mesleği ve hayatı!

Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Reşat Hacıahmetoğlu yeni sezonda mücadele edecek isimler arasında yerini alıyor. Üniversite eğitimini Of'ta alan yarışmacı karate gibi sporlarla uğraşırken öte yandan sosyal medyada "Irmağa gidiyorum" şeklinde seslendirdiği videosu ile büyük ses getirmişti. Peki, Survivor yarışmacısı Reşat Hacıahmetoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor 2021 yarışmacısı Reşat yaşı, mesleği ve hayatına dair detaylar…
REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?
Survivor 2021 sezonu yarışmacısı olan Reşat Hacıahmetoğlu, 1990 Trabzon doğdu. Gönüllüler takımında mücadele edecek olan isim, öğrenimine üniversite yıllarına Of'ta devam ederken Ordu Üniversitesi'nden mezun oldu…
1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.
2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.