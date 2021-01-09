Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor 2021'de ilk ada konseyi! 9 Ocak Survivor'da Gönüllüler takımından Ünlüler'e hangi yarışmacı geçti?

'de ilk ada konseyi! 9 Ocak Survivor'da Gönüllüler takımından Ünlüler'e hangi yarışmacı geçti?

'de ilk ada konseyi heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımı, Ünlüler'den iki kişi fazla olması nedeni ile oylama yaptı ve bir yarışmacı takım değiştirdi. Peki, Survivor 2021'de ada konseyinde Gönüllüler takımından Ünlüler'e hangi yarışmacı geçti? Detaylar haberde.

Giriş Tarihi: 10.1.2021 01:34 ABONE OL
Survivor 2021'de ilk ada konseyi! 9 Ocak Survivor'da Gönüllüler takımından Ünlüler'e hangi yarışmacı geçti?

Ekranların uzun soluklu programı Survivor 2021, ilk bölümü ile yayınlandı. 9 Ocak 2021 Cumartesi akşamı ekranlara gelen Survivor'da, ilk ada konseyi heyecanı da yaşandı. Ada konseyinde, Gönüllüler takımından Ünlüler takımına bir yarışmacı geçti. Zira, Gönüllüler takımı, Ünlüler takımından iki yarışmacı daha fazla yarışıyordu. Bunu dengelemek adına bir oylama yapıldı ve bir yarışmacı karşı takıma geçti.

SURVİVOR 2021'DE GÖNÜLLÜLERDEN ÜNLÜLERE KİM GEÇTİ?

Survivor 2021'de yarışmacılar, gün içinde oynanan iki oyun sonrasında ada konseyinde toplandı. Konseyde Gönüllüler takımında bir oylama yapıldı. Ve bu oylama açık olarak yapıldı. Yarışmacılar, oturdukları yerden Ünlüler takımına hangi yarışmacının geçmesi gerektiğini sebebiyle söyledi.

Gönüllüler takımında söz alan altı yarışmacı İlayda Şeker'in adını söyledi. Bundan dolayı Gönüllüler takımından İlayda, Ünlüler takımına geçti.

ADA KONSEYİ SONRASINDA ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER KADROSU NASIL OLDU?

Gönüllüler takımı; Aleyna, Ayşe, Emin, Hanzade, Sancakay, Sena, Steven, Sultan Reşat, Uğurtan, Yiğit ve Yunus Emre

Ünlüler takımı; Barış Özbek, Batuhan Karacakaya, Cemal Hünal, Çağrı Atakan, Hayrettin, İsmail Balaban, Melis Sezer, Merve Aydın, Meryem Kasap, Öykü Çelik ve İlayda

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor 2021'de ilk ada konseyi! 9 Ocak Survivor'da Gönüllüler takımından Ünlüler'e hangi yarışmacı geçti?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA