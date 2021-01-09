Survivor ilk ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2021'de ödül oyununu kazanan takım...

Bu sezon Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen 2021 Survivor, ilk bölümü ile ekranlara geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, programın ilk bölümünde ödül oyunu için mücadele verdi. Yarışmacılar, ilk kez parkura çıkarken ödül oyununu kazanmak için yoğun bir efor sarf etti. Takımların mücadelesi sonucunda bir takım diğerine üstünlük kurmayı başardı ve Survivor'da ilk ödül oyununu kazandı. Peki, Survivor'da ödül neydi? Survivor ilk ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte, 9 Ocak 2021 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım!
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021 ilk bölümde parkurda yapılan ilk ödül oyunu öncesinde takımlar, avantaj oyununda karşılaştı. Bu oyun için takımlar üç erkek üç kadın oyuncu belirledi. Bu oyunda erkeklerin karşılaşmasında kazanan Gönüllüler oldu. Kadınların karşılaşmasında kazanan Ünlüler oldu. Bu sonuç sonrasında iki takımdan birer yarışmacı atıcı olarak seçildi. Dokuz küpü ile deviren takım Gönüllüler oldu ve avantajı kazandı.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüleri ilk günde çok zorlu bir mücadele bekliyordu. Yapımı üç hafta süren parkurda kıyasıya ödül oyunu mücadelesi verildi. Ödül oyununda uzun ve zorlu parkur sonunda dokuz küpü ilk deviren takımına sayı kazandırdı. Ve on olan takım oyunu kazanacaktı. Bu oyunda Gönüllüler çok iyi başladı ve oyunu 7-1'e kadar getirdi. Bu skordan sonra Ünlüler takımı biraz toparlanır gibi oldu ve farklı kapatmaya başladı. Karşılıklı alınan oyunlar sonrasında skor Gönüllüler 9 – Ünlüler 7 oldu. Poyraz ile Barış'ın karşılaştığı bu etapta ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVİVOR'DA ÖDÜL NEYDİ?
Survivor'da oynanan ödül oyununda zıpkın, olta gibi balık avlama malzemeleri alacak.
SURVİVOR BARAKA OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021 sert başladı. Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler, baraka oyunu için karşı karşıya geldi. Bu oyunda her iki takım, dört erkek dört kadın yarışmacı belirledi. Sekizer yarışmacı, denize kurulan parkura ilk önce varmak için kıyasıya bir yüzme yarışına giriştiler. Her turda kaybeden takımdan bir kişi oyun dışı kaldı. Beş olanın kazanacağı oyunda mutlu sona ulaşan takım Ünlüler oldu. Bu oyunu kazanan Ünlüler, hazırlanmış barakaya kavuşurken kaybeden Gönüllüler takım 3 gün barakasız kalacak.