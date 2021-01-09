Televizyon ekranlarının fenomen yarışması Survivor için tüm hazırlıklar tamamlandı. ünlüler ve gönüllüler takımı karşılıklı kozlarını oynarlarken Survivor çekildiği yerler merak edildi. Ada hayatının zorlu şartlarında mücadele verilecek olan programla ilgili tüm detaylar araştırılmaya devam ediyor. Heyecanla beklenen yarışmanın çekildiği yer ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki Survivor nerede çekiliyor? Dominik Cumhuriyeti nerede?
Survivor 2021 maratonu bu akşam başlıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor çekimleri Dominik Cumhuriyet'inde yapılıyor…
Survivor 2021 sezonu diğer sezonlarında da olduğu gibi Dominik Cumhuriyet'inde yapılacak. Tropik iklime sahip bu ülkenin yıllık ortalama sıcaklığı 26 derece civarında seyir ederken programın yarışmacıları zorlu ada hayatında mücadele verecek.
Bazen Dominika ile karıştırılan Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır.
Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti'nin resmî para birimi Dominik Pesosu'dur.
Doğu karayip doları da kullanılmaktadır. Resmi dili İspanyolca'dır.
Avrupalıların Amerika kıtalarında oluşturdukları ilk yerleşim yeri olan Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti olan Santo Domingo da, Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi.
Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükumet tarafından idare edilen Dominik Cumhuriyeti, 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra temsili demokrasiye geçmiş bulunmaktadır.
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