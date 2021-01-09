Uğurtan Dora kimdir, nereli? Survivor 2021 Gönüllüler Uğurtan Dora kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Uğurtan Dora bu sezonun en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 1974 İstanbul Şişli doğumlu isim Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olmakla birlikte su topu, kürek, basketbol ve fitness gibi spor dallarıyla ilgilenmiştir. Peki Uğurtan Dora kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

UĞURTAN DORA KİMDİR?

Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Uğurtan Dora son günlerde epey ilgi görüyor. Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin lisan bölümünü kazandı.