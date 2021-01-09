Uğurtan Dora kimdir, nereli? Survivor 2021 Gönüllüler Uğurtan Dora kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Uğurtan Dora bu sezonun en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 1974 İstanbul Şişli doğumlu isim Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olmakla birlikte su topu, kürek, basketbol ve fitness gibi spor dallarıyla ilgilenmiştir. Peki Uğurtan Dora kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Uğurtan Dora son günlerde epey ilgi görüyor. Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin lisan bölümünü kazandı.
Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 tarihinde Şişli'de doğdu.
2000'de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu.2004'de ise Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini bitirdikten sonra Dokuz eylül iktisat bölümünü kazandı.
Uğurtan Dora su topu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor. Lisanslı basketbol ENKA - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.
Bir markada 2013-2018 yılları arasında yöneticilik görevini üstlendi. Uğurtan Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.