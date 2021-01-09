Yiğit Poyraz kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 sezonu yarışmacısı Yiğit Poyraz gönüllüler takımının iddialı isimleri arasında bulunuyor. Yarışmada gösterdiği performanslarla adından söz ettirecek olan yarışmacının 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördüğü biliniyor. Nefes kesen yarışmaların ve zorlu mücadelelerin olacağı programda Yiğit'in hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler merak ediliyor. Peki Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Yiğit Poyraz, Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada şüphesiz en dikkat çeken isimler arasında öne çıkıyor. 1994 doğumlu Yiğit Poyraz'ın halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yaptığı biliniyor…
Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.
2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.
8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.