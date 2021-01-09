Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Yunus Emre yaşı, mesleği ve hayatı!

Survivor yeni sezonda yerini alan Yunus Emre Karabacak yeni sezonda gönüllüler takımında yerini alan isimler arasında bulunuyor. Aslen Erzurumlu olan yarışmacı 20 senedir güreş yaparken ülke çapında dereceleri bulunuyor. Öte yandan genç yarışmacının BESYO antrenörlük mezunu olduğu biliniyor. Peki, Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında? İşte Yunus Emre Karabacak yaşı, hayatı ve mesleği…
YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?
Survivor 2021 sezonunda mücadele edecek olan Yunus Emre Karabacak 11 Şubat 1990'da Erzurum'da dünyaya gelmiştir. Bursa'da yaşayan yarışmacı 20 senedir güreş yapmaktadır…
Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girdi.
Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.
2015'de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.